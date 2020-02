Coca-Cola, possibili filamenti di vetro nelle bottiglie: lotti richiamati

Il ministero della Salute ha richiamato alcuni lotti di Coca-Cola in bottiglia per la possibile presenza di filamenti di vetro. Si tratta del prodotto "Coca-Cola Original Taste": bottigliette in vetro da 20 cl in confezione da 6, lotto di produzione L191219, prodotto da Coca-Cola HBC Italia s.r.l. nello stabilimento di Nogara, in provincia di Verona.