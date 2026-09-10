Cliniche della longevità, l'ultima moda dei paperoni: fino a 16mila euro a settimana per trovare l'"elisir di lunga vita"
A "È sempre Cartabianca" il direttore di una struttura milanese: "Ci chiedono di rimanere giovani e di migliorare le performances"
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L'aspettativa di vita cresce e con essa fioccano le cliniche della longetivà rivolte a chi desidera investire risorse nelle strategie anti-invecchiamento. "Ci chiedono di rimanere giovani, di mantenere la memoria e a volte di migliorare le performances", spiega a "È sempre Cartabianca" Alberto Beretta, direttore scientifico di una struttura di Milano specializzata nei trattamenti sull'età.
Nelle cliniche, il percorso di longevità parte da un programma base di una giornata - costo circa 1.400 euro - dove il paziente viene sottoposto ad una serie di analisi sullo stato dei muscoli, delle ossa e dell'organismo in generale. "La prevenzione riguarda anche la salute di cuore e polmoni perché una buona capacità di ossigenare il corpo e una buona resistenza fisica sono associati a duna salute migliore", spiega il longevity doctor Alberto Cerasari mentre sottopone l'inviata del programma di Rete 4 ad un esame dimostrativo con l'ausilio di cyclettes e boccagli ergonomici. Al termine del ciclo di esami, un libretto di longevità rivela l'età biologica e indica i consigli da seguire per mantenersi in salute il più a lungo possibile. "Non è una somma di specialità come un normale check-up ospedaliero ma un abito sartoriale di tipo sanitario", afferma Guido Cornettone, Ceo di SoLongevity.
Dall'alimentazione sana alle iniezioni di sangue per ringiovanire le cellule: per i cacciatori dell'"elisir di lunga vita", il miliardario americano Bryan Johnson, 49 anni, fornisce suggerimenti in rete volti a "fermare il tempo" e non invecchiare mai. Per chi non si accontenta e ha tempo e soldi da investire non mancano poi le cliniche della longevità che uniscono i trattamenti anti-invecchiamento al relax. "Tutti i passi servono per mantenere alta la curva di vitalità", spiega Angelika Schmidt, titolare di Villa Eden a Merano, in Alto Adige, mentre illustra i servizi per migliorare le funzioni del metabolismo, dalle cure che depurano il corpo dai metalli pesanti all'ozonoterapia per rimuovere la "stanchezza cronica" fino ai test eseguiti sul cuoio capelluto mirati all'individuazione dei fattori di rischio. Per i trattamenti di longevità c'è chi arriva a spendere 5mila euro alla settimana a cui va aggiunto il soggiorno nelle suite di lusso, totale circa 16mila euro per una coppia che desiderasse staccare tutto e "guadagnare tempo".