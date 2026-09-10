Cliniche della longevità, l'ultima moda dei paperoni: fino a 16mila euro a settimana per trovare l'"elisir di lunga vita"

Nelle cliniche, il percorso di longevità parte da un programma base di una giornata - costo circa 1.400 euro - dove il paziente viene sottoposto ad una serie di analisi sullo stato dei muscoli, delle ossa e dell'organismo in generale. "La prevenzione riguarda anche la salute di cuore e polmoni perché una buona capacità di ossigenare il corpo e una buona resistenza fisica sono associati a duna salute migliore", spiega il longevity doctor Alberto Cerasari mentre sottopone l'inviata del programma di Rete 4 ad un esame dimostrativo con l'ausilio di cyclettes e boccagli ergonomici. Al termine del ciclo di esami, un libretto di longevità rivela l'età biologica e indica i consigli da seguire per mantenersi in salute il più a lungo possibile. "Non è una somma di specialità come un normale check-up ospedaliero ma un abito sartoriale di tipo sanitario", afferma Guido Cornettone, Ceo di SoLongevity.