Clima, Greta Thunberg arriva a Roma: vedrà Papa Francesco

"La crisi climatica non va in vacanza e nemmeno noi". Con queste parole Greta Thunberg, l'attivista svedese di 16 anni simbolo della lotta al cambiamento climatico, annuncia il suo arrivo a Roma. Il direttore della sala stampa del Vaticano ha confermato che il 17 aprile la giovane incontrerà Papa Francesco, mentre venerdì 19 sarà in piazza per il "Fridays For Future", il movimento nato per rivendicare azioni per prevenire il riscaldamento globale.