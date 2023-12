Cisternino (Brindisi), neonata muore dopo il parto in casa

Tragedia a Cisternino, in provincia di Brindisi, dove una neonata è morta subito dopo il parto avvenuto all'interno di un'abitazione.

La madre della piccola è stata stabilizzata dai soccorritori per un'emorragia post-parto e trasferita d'urgenza in ospedale, per essere ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia. Sul caso indaga la Procura di Brindisi.