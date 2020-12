Cisl Scuola: irrisolto problema trasporti, impossibile 75% studenti in aula

Ansa

La Cisl Scuola lancia l'allarme in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza. "Se i trasporti non sono in grado di reggere il volume di traffico degli studenti e le scuole sono costrette a differenziare gli orari di ingresso e di uscita - avverte Maddalena Gissi - è impossibile rispettare il criterio del 75% in presenza. Viene scaricato sulle scuole un problema che non avranno alcuna possibilità di risolvere".