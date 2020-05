Cirio: "No criticità in Piemonte, confidiamo in riapertura il 3 giugno"

"Dal report settimanale posso dire che in Piemonte non abbiamo criticità, non abbiamo valori soglia e non abbiamo valori che accendono spie di allarme. Confidiamo quindi che dal 3 di giugno i nostri confini possano riaprirsi al resto d'Italia e del mondo". Lo ha detto il governatore Alberto Cirio, sulla possibilità che alcune Regioni possano rimanere ancora chiuse.