Cinzia Pinna, lettera di Ragnedda dal carcere: "Mi sono difeso"

Infine, alla domanda "Nella denuncia ci sono alcuni passaggi in cui indica la presenza di Mario Ragnedda a Conca Entosa dopo l'omicidio di Cinzia. Lei pensa che il suo ex marito abbia avuto un ruolo nella fine della donna?", Giagheddu ha risposto: "Ho chiesto più volte di essere sentita dalla procura perché secondo me ci sono alcuni episodi e circostanze da approfondire. Mario il giorno dopo la morte di Cinzia era a ConcaEntosa e mi aveva detto che doveva seppellire una gatta randagia. Quelle parole, alla luce di quello che è stato scoperto, sono tornate a tormentarmi e l'ho scritto in denuncia. Il mio sospetto è che ci siano dei complici e che uno di loro sia proprio lui. Voglio tutta la verità sulla morte di Cinzia, glielo devo".