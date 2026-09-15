Cinisi senza acqua potabile, un pizzaiolo: "Consumo acqua in bottiglia per l'impasto ma non ho alzato i prezzi delle pizze"

Il comune di Cinisi il 21 agosto ha emanato un divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua per uso potabile a seguito di alcune analisi effettuate dall'ASP di Palermo che hanno rilevato indici microbiologici di inquinamento. "Quello che sappiamo è che l'ordinanza del sindaco è ancora tutt'oggi in vigore e che gli esami dell'acqua non sono buoni" dice a "Mattino Cinque News" il consigliere comunale Giuseppe Manzella.