Cronaca
Carta d'identità elettronica, Zangrillo: per gli over 70 senza scadenza

10 Dic 2025 - 19:06
© Ansa

© Ansa

"Stiamo portando avanti, insieme all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al ministero dell'Interno e al ministero per gli Affari Europei, un progetto che introduce una semplificazione molto significativa per i cittadini over 70 per quanto riguarda la carta di identità elettronica". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. "La misura consentirà a questa platea, oggi circa 10 milioni di persone, di ottenere una Cie con durata sostanzialmente illimitata, nel pieno rispetto dei livelli di sicurezza richiesti dagli standard europei. L'obiettivo - prosegue - è evitare ai cittadini più anziani, spesso con difficoltà legate all'età, di doversi recare nuovamente allo sportello per il rinnovo del documento e di dover affrontare tutte le fasi preliminari oggi necessarie, come la prenotazione online o l'utilizzo dello Spid.

carta di identita elettronica
paolo zangrillo