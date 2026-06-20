Ciclista 14enne muore investita da un'auto in Trentino

Avrebbe compiuto 15 anni a dicembre Adele Cobelli, morta poco prima delle 13 di sabato 20 giugno a Pressano, in Trentino, investita da un'auto guidata da un giovane della zona con a bordo altre due persone mentre si allenava in sella alla sua bicicletta. Il ciclismo era una delle sue grandi passioni: Adele, specializzata nell'off roads, militava nella Bike Movement Trentino Erbe e lo scorso maggio si era classificata terza tra le Allieve del I anno alla gara nazionale del circuito 'Tutta l'Italia Xco' disputata a Torreano, in provincia di Udine. Lo scorso anno era diventata campionessa provinciale nella categoria Esordienti. "R.i.p. Nostra piccola grande Atleta. Non abbiamo proprio parole", ha scritto dopo la tragedia la società sportiva di Lavis sui suoi canali social, dove sono decine i commenti di cordoglio e incredulità per un'altra giovane vita spezzata.
Dai primi rilievi della polizia locale Adele Cobelli stava scendendo verso valle lungo la strada provinciale 131 in sella alla sua bicicletta quando è stata investita da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Secondo quanto ricostruito l'auto avrebbe invaso l'altra corsia investendo la 14enne e sbalzandola poi oltre il guardrail a lato della carreggiata. La Procura di Trento ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e, al vaglio degli inquirenti, ci sono, anche, la velocità del veicolo e la sua traiettoria. Il pre test alcolemico sul giovane guidatore, sconvolto per quanto accaduto, ha dato esito negativo.