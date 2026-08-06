Come riferisce Il Centro, l'allarme è scattato intorno alle 22, quando il giovane avrebbe contattato una zia all'estero che ha chiesto l'intervento del 112. Ma per gli operatori del 118 non c’era nulla da fare: l'anziana era deceduta e sul corpo erano presenti segni di violenza. Letali, riporta sempre il quotidiano locale, sarebbero stati i colpi ricevuti in testa. La conferma arriverà dai risultati dell'autopsia.



I sospetti degli inquirenti si sono subito concentrati sul nipote della donna, che era in casa con lei. Il giovane è stato condotto nella vicina caserma di Casoli per essere ascoltato dalla procuratrice di Lanciano Patrizia Foiera.