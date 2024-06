Chiavenna (Sondrio), 16enne accoltella il padre per "difendere" la madre

A Chiavenna (Sondrio) un cittadino marocchino è stato gravemente ferito dal figlio di 16 anni, intervenuto con un coltello per difendere la madre da quella che sarebbe soltanto una delle numerose aggressioni subite dalla donna ad opera del marito. L'episodio si è verificato all'interno dell'abitazione in cui abitano la coppia e cinque figli. Secondo i carabinieri, l'adolescente ha colpito con un coltello il genitore almeno due volte, una delle quali alla schiena. È probabile sia stato perforato un polmone. L'uomo è stato trasportato in elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco: la prognosi è riservata.