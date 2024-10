Chiara Ferragni, chiuse le indagini per truffa aggravata | I suoi legali: "Confidiamo nella giustizia"

Oltre a Chiara Ferragni, l'atto di chiusura dell'inchiesta riguarda Fabio Damato, suo ex stretto collaboratore, Alessandra Balocco, titolare dell'azienda piemontese produttrice del Pandoro, e Franco Cannillo della Dolci Preziosi. Come si legge in una nota della Procura sono stati ipotizzati i reati di truffa continuata e aggravata in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas, Limited Edition Chiara Ferragni' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022).