Tragedia nelle acque di Chia, in Sardegna: donna colpita da un malore muore a 60 anni

Tragedia nelle acque di Chia (Cagliari), dove una donna di 60 anni è morta dopo essersi sentita male mentre faceva il bagno nella spiaggia di Su Giudeu, nel territorio di Domus de Maria. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in mare insieme al marito quando è stata colta da un malore. Immediato l'intervento dei soccorsi: il personale del 118 ha raggiunto la spiaggia e ha avviato le manovre di rianimazione con il supporto anche dell'elisoccorso. Ogni tentativo di salvarle la vita, però, si è rivelato inutile: la donna è deceduta nonostante gli interventi dei sanitari.