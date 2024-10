Addio a Cesare Corda, noto giornalista con un passato anche in politica

Originario di Villamassargia, Corda dagli anni Settanta si è occupato di sport e cronaca, lavoro che affiancava alla direzione dell'istituto scolastico privato "Politecnico Sardo". Con oltre mille servizi all’attivo, ha coperto numerosi eventi di rilievo, fra cui il celebre caso del rapimento di due tecnici italiani in Africa negli anni Ottanta. Corda riuscì a ottenere due importanti scoop: un’intervista con il capo dei ribelli in Sudan e, dopo essere entrato clandestinamente in Etiopia, il ritrovamento dei due ostaggi, raccontato nel suo libro “Clandestino in Etiopia – Alla ricerca degli italiani rapiti”.