Cervinia torna a chiamarsi Breuil-Cervinia (e non più Le Breuil) a un anno dalle polemiche

"Il toponimo Breuil-Cervinia - si legge nelle motivazioni del Comune - è utilizzato da circa 50 anni per promuovere la località ed è indicato su tutte le pubblicità e informazioni turistiche". Inoltre, "in ambito turistico è conosciuto a livello mondiale e rappresenta un richiamo non solo per il Comune di Valtournenche ma per l'intera Valle d'Aosta". Nella deliberazione approvata dal Comune nel 2023 "questi aspetti non erano stati tenuti sufficientemente in considerazione, mentre successivamente la risonanza mediatica ha indotto il Consiglio a riconsiderare l'opportunità di rinominare il toponimo in questione". La procedura aveva subito un rallentamento nel corso del 2024, dato che la Regione aveva ritenuto incompleta una prima delibera del 28 aprile approvata dal Consiglio comunale di Valtournenche, che quindi aveva dovuto nuovamente esprimersi.