Danneggiato il cavo di una seggiovia a Cervinia, il presidente di Cervino Spa: "Grazie ai controlli efficienti ce ne siamo accorti"

A Cervinia è stato danneggiato il cavo di una seggiovia di Cielo Alto. Si sospetta un'azione di sabotaggio, intanto sul caso indagano i carabinieri al momento contro ignoti che avrebbero agito nella notte tra sabato e domenica danneggiando la fune con un flessibile. A scoprirlo è stata la Cervino spa, società che gestisce il comprensorio e che ha presentato subito una denuncia. "Un atto criminale. Fortunatamente i controlli che effettuiamo ogni giorno all'apertura ci hanno permesso di bloccare subito l'impianto ed evitare una strage" ha dichiarato Federico Maquignaz, presidente di Cervino Spa.

Il danneggiamento della fune della seggiovia di Cielo Alto ha riguardato due dei sei trefoli, le sezioni circolari che compongono il cavo. Non è il primo caso nella vallata ai piedi del Cervino. "Speriamo di riaprire prima del weekend e dare un buon servizio, grazie ai nostri controlli giornalieri riusciamo a garantire una maggiore sicurezza. Chi ha fatto ciò è senza dubbio un pazzo squinternato, non ho idea sullo scopo di questo gesto, mi auguro solo che i carabinieri svolgano indagini accurate e che presto rinchiudano questa persona. Non possiamo andare avanti così" ha concluso Federico Maquignaz.