Omicidio Cerciello Rega, Natale Hjorth ottiene i domiciliari a Fregene

La Corte d'Assise di Appello Roma, accogliendo una istanza avanzata dai difensori, ha disposto i domiciliari per Gabriel Natale Hjorth. Lo studente americano il 3 luglio ha visto ridursi la pena a 11 anni e quattro mesi per la morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. I giudici hanno stabilito che la detenzione debba avvenire, così come chiesto, nell'abitazione della nonna del ragazzo a Fregene, centro del litorale romano. L'altro giovane americano accusato dell'omicidio, Lee Elder Finnegan, era stato condannato a 15 anni e due mesi di carcere.