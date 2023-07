Cercatore di funghi cade e muore su montagne tra Abruzzo e Marche

Un uomo di 63 anni è morto in seguito ad una caduta, mentre stava cercando funghi con due amici nella zona di Fontamore nel bosco di S.

Germone di Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno, al confine con il Teramano. A lanciare l'allarme, dopo aver perso i contatti con lui, sono stati i due amici, attivando l'intervento di vigili del fuoco. Il corpo senza vita dell'uomo stato individuato a circa 5 km a sud-ovest di Pietralta di Valle Castellana (Teramo). Il ritrovamento è avvenuto grazie al drone del Comando dei vigili del fuoco di Teramo, dotato di un'apparecchiatura di in grado di

individuare con precisione la posizione di un telefono cellulare. Sono in corso le operazioni di recupero della salma.