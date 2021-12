Cei, il presidente Bassetti di nuovo positivo al Covid e asintomatico

Il cardinale si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado e viene monitorato costantemente. Poco più di un anno fa Bassetti aveva contratto il coronavirus, guarendo dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero, delle quali una parte in terapia intensiva.

Bassetti: "Non cedere allo sconforto" - "In questo momento rinnovo l'invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto", ha affermato il cardinale Bassetti. "Al Signore che viene affido tutti gli ammalati e quanti sono segnati dalla sofferenza. Che il Bambino Gesù doni pace. La nascita di un bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce".