Cefalù (Palermo), rientrati in hotel i turisti evacuati per gli incendi

A Cefalù (Palermo) sono rientrati i 700 turisti evacuati venerdì sera da un hotel a causa del rogo che ha minacciato la struttura e provocato ingenti danni alla città.

"Il rogo continua a bruciare - ha spiegato il titolare della struttura - ma l'albergo è in sicurezza, i turisti sono rientrati. I vigili del fuoco, con l'aiuto dei volontari della protezione civile, hanno lavorato tutta la notte ed ora le zone in cui sorge l'hotel sono lontane dal fuoco e non sono più in pericolo".