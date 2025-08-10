Potenza, cede pilone del viadotto Tiera: ponte chiuso e treni fermi

Un cedimento strutturale ha interessato un pilone del viadotto Tiera, nella zona periferica di Potenza. L'episodio ha determinato la chiusura totale al traffico del ponte, in entrambi i sensi di marcia, e l'interruzione della linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato in direzione Melfi (Potenza) e Foggia. Per garantire la continuità degli spostamenti, sono stati predisposti servizi sostitutivi su gomma. "Dalle prime ore di oggi – ha dichiarato tramite l'ufficio stampa il vicepresidente della Giunta lucana e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe – seguiamo costantemente l'evolversi della situazione in coordinamento con Rfi e la Provincia di Potenza. La sicurezza delle persone è la priorità assoluta. Abbiamo attivato autobus sostitutivi per ridurre al minimo i disagi e restiamo in contatto con tutti i soggetti coinvolti per un rapido ritorno alla normalità".