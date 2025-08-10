Logo Tgcom24
Potenza, cede pilone del viadotto Tiera: ponte chiuso e treni fermi

Attivati autobus sostitutivi, ponte chiuso in entrambe le direzioni

10 Ago 2025 - 21:36
Un cedimento strutturale ha interessato un pilone del viadotto Tiera, nella zona periferica di Potenza. L'episodio ha determinato la chiusura totale al traffico del ponte, in entrambi i sensi di marcia, e l'interruzione della linea ferroviaria delle Ferrovie dello Stato in direzione Melfi (Potenza) e Foggia. Per garantire la continuità degli spostamenti, sono stati predisposti servizi sostitutivi su gomma. "Dalle prime ore di oggi – ha dichiarato tramite l'ufficio stampa il vicepresidente della Giunta lucana e assessore regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe – seguiamo costantemente l'evolversi della situazione in coordinamento con Rfi e la Provincia di Potenza. La sicurezza delle persone è la priorità assoluta. Abbiamo attivato autobus sostitutivi per ridurre al minimo i disagi e restiamo in contatto con tutti i soggetti coinvolti per un rapido ritorno alla normalità".

Pepe ha precisato che il ponte si trova sopra il tracciato ferroviario e che, per ragioni di sicurezza, è stata sospesa la circolazione dei treni sull'intera tratta. La Provincia di Potenza procederà alla demolizione del manufatto. Sul posto, secondo quanto riferito sui social dall'assessore comunale alla Viabilità, Francesco Giuzio, stanno operando Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici provinciali e comunali per mettere in sicurezza l'area, valutare i danni e definire percorsi alternativi per raggiungere le contrade interessate.

