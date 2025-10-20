Cede lucernaio mentre porta cibo a operaio sul tetto, muore 64enne a Rimini

Un dipendente di una ditta di catering di Pesaro è morto precipitando da un tetto dove aveva appena fatto una consegna. L'uomo, Claudio Reggiani di 64 anni, stava consegnando il pranzo a un operaio nello stabilimento di un'azienda di lavorazione di metalli nella zona industriale di San Giovanni in Marignano, nel Riminese. Era salito sul tetto dello stabilimento per portare delle vivande agli operai impegnati in lavori di manutenzione. Un lucernario ha però ceduto e l'uomo è caduto da un'altezza di otto metri ed è deceduto sul colpo. La Procura ha aperto un fascicolo e probabilmente verrà disposta l'autopsia.