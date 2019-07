Cc ucciso, uno degli avvocati di Amanda Knox a Tgcom24: "Ci sono similitudini tra i due casi"

"La vicenda che ha coinvolto i due studenti americani e il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega presenta molte similitudini con quella di Amanda Knox e Meredith Kercher". A dirlo in diretta su Tgcom24 è uno degli avvocati della Knox, Luciano Girga: "Si tratta di due casi che hanno come protagonisti degli studenti americani in italia, studenti che fanno parte di famiglie benestanti". Poi aggiunge: "Non vedo possibilità di spostare il processo in America. La possibilità meno improbabile sembra quella che riguarda la nullità delle dichiarazioni del ragazzo che ha accoltellato il carabiniere a causa della foto che lo ritrae legato e bendato. Ma il fermo è stato convalidato quindi l'unica cosa che potrebbero fare i suoi legali sarebbe appellarsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ma sarà una procedimento lungo. Per tutto il resto, compresa l'estradizione, staremo a vedere".