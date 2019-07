Cc ucciso, famiglia 19enne fermato: siamo sotto shock

"Siamo scioccati. Esprimiamo le più profonde condoglianze alla famiglia del brigadiere Cerciello Rega". Così la famiglia di Elder Finnegan Lee, il 19enne fermato assieme a un altro 18enne americano per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, in una nota diffusa dall'emittente Abc. "Non abbiamo ancora parlato con nostro figlio. Chiediamo il rispetto della nostra privacy. I nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti da questa tragedia".