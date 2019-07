Cc ucciso, avvocato Elder: foto? Voglio capire cosa è successo

"Quella foto mi ha fatto davvero un brutto effetto. Oggi abbiamo provato ad andare in carcere per parlare con il mio assistito ma non è stato possibile: voglio capire cosa sia successo e se anche lui è stato bendato e legato". Così l'avvocato di Finnegan Lee Elder, il 19enne americano che ha confessato l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, commenta la foto in cui l'altro ragazzo fermato compare con una benda sugli occhi e le mani legate.