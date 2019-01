Cattura Battisti, controlli da ottobre | Monitorato il suo profilo Skype "Cesare 1900"

La prima richiesta avanzata dalla Digos alla Procura generale milanese di poter intercettare i telefoni "sospetti" intestati a prestanome o a persone vicine a Battisti che lo hanno aiutato poi a fuggire risale proprio al 16 ottobre scorso. Una data significativa per il destino del terrorista: infatti quel giorno l'allora candidato alla presidenza del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato che in caso di vittoria avrebbe firmato "immediatamente" la sua estradizione in Italia. Da quel momento Battisti è diventato "un sorvegliato speciale".



Gli ultimi spostamenti - Nei quasi due mesi di latitanza, hanno ricostruito le indagini disposte dal sostituto pg di Milano Antonio Lamanna, dopo esser stato in Bolivia una prima volta, Battisti scompare fino al 15 dicembre - dunque per una decina di giorni - per ricomparire in Brasile, a San Paolo. Dalla megalopoli brasiliana il terrorista dei Pac avrebbe preso un volo per raggiungere Sinop, una cittadina nel Mato Grosso dove molto probabilmente organizza gli ultimi dettagli per il suo ritorno in Bolivia. Da lì si sposta infatti a Lucas do Rio Verde, a soli 150 chilometri a sud, e il giorno dopo è a Caceres, ultima grande città prima del confine. Che viene passato il giorno dopo: il sistema di localizzazione con il metodo a 'imbuto' lo colloca infatti a San Matias il 17 dicembre. Da qui Battisti sembra scomparire un'altra volta fino agli inizi di gennaio, tra il 5 e il 7: il segnale dei telefoni intestati a prestanome (uno in particolare) viene individuato in Plaza 21 de Diciembre a La Paz, non molto lontano dall'aeroporto. E' l'ultimo segnale che spinge gli investigatori a tornare in Bolivia. Da quel giorno Battisti e' seguito costantemente fino al suo ritorno a Santa Cruz de La Sierra, dove viene bloccato nel pomeriggio di sabato 12 gennaio.