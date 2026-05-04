Catanzaro, modifica una Toyota per venderla come Ferrari: scatta il sequestro

L'auto così modificata era stata messa in vendita, pubblicizzandola anche sul web, come Ferrari F355 Gts, senza indicazione del prezzo, in un autosalone di Catanzaro. L'auto è stata prima sequestrata in un autosalone e poi smontata. Le parti aggiunte sono state distrutte. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per contraffazione e, successivamente, rinviato a giudizio.