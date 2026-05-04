Catanzaro, modifica una Toyota per venderla come Ferrari: scatta il sequestro

Toyota trasformata in Ferrari F355: sequestro a Catanzaro
© Guardia di finanza
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L'auto era stata messa in vendita come Ferrari F355 Gts in un autosalone di Catanzaro. Il proprietario è stato denunciato
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Avevano trasformato una Toyota in una Ferrari F355 Gts sostituendo alcune parti con componenti contraffatti per poi mettere la vettura in vendita come una vera Ferrari. L'auto è stata sequestrata mentre il proprietario è stato denunciato e rinviato a giudizio.
Ad eseguire l'operazione sono stati i finanzieri del Comando provinciale di Catanzaro, coadiuvati da personale specializzato inviato dalla Ferrari, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro.
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Stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione giapponese, tra i quali cerchi, volante, battitacco, passaruota, cofano anteriore e posteriore, erano stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello del Cavallino rampante, prodotto dal 1994 al 1999 con design Pininfarina dalla fabbrica di Maranello.
L'auto così modificata era stata messa in vendita, pubblicizzandola anche sul web, come Ferrari F355 Gts, senza indicazione del prezzo, in un autosalone di Catanzaro. L'auto è stata prima sequestrata in un autosalone e poi smontata. Le parti aggiunte sono state distrutte. Il proprietario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Catanzaro per contraffazione e, successivamente, rinviato a giudizio.