Catanzaro, scontro tra due auto sulla statale 180: un morto

Un uomo è morto in un incidente stradale sulla strada statale SS180 tra i comuni di Cropani e Sersale in provincia di Catanzaro, che coinvolto una Alfa 159 e una Fiat Panda.

Nell'incidente è morto il conducente della Fiat Panda mentre il passeggero della stessa e gli occupanti dell'Alfa 159 hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del Suem118, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza il sito e le vetture e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente.