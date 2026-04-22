Catanzaro, donna si getta dalla finestra con tre figli: morti mamma e due bimbi

Conduce le indagini la Squadra mobile della questura di Catanzaro, con il coordinamento della Procura, che sta lavorando per chiarire con esattezza la dinamica e le cause del gesto. Gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro, insieme a personale della polizia scientifica, hanno compiuto un sopralluogo all'interno dell'appartamento in cui viveva la donna. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo e non è noto se in casa vi fossero altre persone al momento della tragedia. Gli investigatori, tuttavia, da quello che si è saputo, sembrano comunque avere pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.