Catanzaro, donna si getta dalla finestra con tre figli: morti mamma e due bimbi
Le vittime avevano quattro anni e quattro mesi. Grave la sorellina di cinque anni e mezzo
© Ansa
Una donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli a Catanzaro, dal terzo piano dell'edificio in cui abitava. La mamma e due bambini piccoli, uno di quattro anni e l'altro di quattro mesi, sono morti, mentre una bambina di cinque anni e mezzo è ricoverata in rianimazione all'ospedale di Catanzaro, in gravi condizioni.
Le indagini: ipotesi gesto volontario
Conduce le indagini la Squadra mobile della questura di Catanzaro, con il coordinamento della Procura, che sta lavorando per chiarire con esattezza la dinamica e le cause del gesto. Gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro, insieme a personale della polizia scientifica, hanno compiuto un sopralluogo all'interno dell'appartamento in cui viveva la donna. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo e non è noto se in casa vi fossero altre persone al momento della tragedia. Gli investigatori, tuttavia, da quello che si è saputo, sembrano comunque avere pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.