Catanzaro, donna si getta dalla finestra con tre figli: morti mamma e due bimbi

Una donna si è gettata dalla finestra tenendo in braccio i suoi tre figli a Catanzaro, dal terzo piano dell'edificio in cui abitava. La mamma e due bambini piccoli, uno di quattro anni e l'altro di quattro mesi, sono morti, mentre una bambina di cinque anni e mezzo è ricoverata in rianimazione all'ospedale di Catanzaro, in gravi condizioni. Le indagini sono condotte dalla Squadra mobile di Catanzaro.