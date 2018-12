Catanzaro, docente bocciata all’esame di abilitazione ottiene comunque la cattedra universitaria

La docente Rosa Grembiale dell’Università Magna Grecia di Catanzaro ha ottenuto la cattedra di reumatologia anche senza aver conseguito l'ASN (l'Abilitazione Scientifica Nazionale) obbligatoria per quel ruolo. A segnalare l'accaduto a "Le Iene" è Francesco Ursini, ricercatore, che ha sostenuto lo stesso concorso della Grembiale per diventare professore associato riuscendo però ad ottenere l'abilitazione.



Nei documenti dell'ASN si legge che la professoressa non è risultata idonea in quanto "non soddisfa ancora i criteri di valutazione" e che ha segnalato per due volte le stesse pubblicazioni.



La cattedra è stata assegnata tramite provvedimento da Giovambattista De Sarro, Rettore dell’Università di Catanzaro, pochi giorni prima dell’arrivo dei risultati del concorso. Interpellato sull'accaduto, De Sarro ha commentato: “Dovrò riunire gli ordini accademici e riesaminare la pratica”.