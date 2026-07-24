Catania, sorprende un ladro in casa e lo prende a coltellate: è grave

Ha sorpreso un uomo con il volto coperto all'interno della propria casa e ha cercato di fermarlo. È accaduto a Ramacca, in provincia di Catania, dove un 50enne si è trovato faccia a faccia con un ladro intento a rubare nella sua casa. Tra i due è scoppiata una violenta colluttazione, durante la quale il proprietario dell'abitazione ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo gravemente. Il 37enne, originario dell'Europa dell'Est, è comunque riuscito a fuggire.