Catania, motociclista senza casco non si ferma all'alt e travolge vigile urbano

Arresti domiciliari - Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato quindi posto agli arresti domiciliari e la moto sottoposta a sequestro amministrativo. "L'episodio rappresenta un ulteriore grave segnale di degrado civile e morale - affermano in una nota il sindaco Trantino, l'assessore alla Polizia locale Coppolino, il comandante Peruga e il vice Blasco -, ma conferma anche il deciso cambio di passo della polizia municipale di Catania. Il responsabile, dopo non essersi fermato all'alt della polizia e aver dato vita a una fuga pericolosa, è stato infatti rintracciato e arrestato nel giro di poche ore. Un monito a chi pensa di poter agire nell'illegalità poiché la polizia locale con le altre forze dell'ordine e anche autonomamente, opera con determinazione e senza alcun timore di fronte a comportamenti illeciti e violenti"