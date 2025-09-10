Logo Tgcom24
Cronaca
in fuga dopo aver abbandonato l'auto

Anzio (Roma), non si ferma all'alt della polizia e spara in aria: è caccia all'uomo

10 Set 2025 - 01:34
Paura ad Anzio, in provincia di Roma, per un inseguimento tra la polizia e un'auto sospetta, all'altezza di via Pantanelle. Alla vista della volante, il conducente non si è fermato all'alt e ha tentato la fuga. L'inseguimento si è snodato fino all'incrocio tra via del Cinema e via dell'Armellino, per poi concludersi in via Pasaniello. L'uomo, abbandonato il veicolo, si è dato alla fuga a piedi nei campi, esplodendo un colpo di pistola in aria. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e la scientifica. Indagini in corso per risalire all'identità del fuggitivo. 

