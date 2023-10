Catania, tetraplegica dal 2010 perché colpita da un proiettile vagante: morta Laura Salafia

La storia di Laura Salafia Per la sparatoria è stato condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione Andrea Rizzotti, un ex impiegato comunale il cui obiettivo era un pregiudicato, Andrea Gravino, che lo aveva poco prima insultato. Dopo l'incidente, Laura Salafia trascorse 16 mesi in terapia in un centro specializzato di Montecatone, nei pressi di Imola, prima di rientrare a Catania in una casa attrezzata appositamente per lei. Nel 2011, ha iniziato a collaborare con il quotidiano "La Sicilia" pubblicando periodicamente un suo "diario aperto". Scritti poi raccolti nel volume "Una forza di vita", edito dalla Dse. Il 10 settembre 2016, Salafia ha incontrato Papa Francesco in piazza San Pietro. Nel 2021 il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ha insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica.

La laurea honoris causa Il 9 giugno scorso, Salafia, originaria di Sortino, nel Siracusano, ha ricevuto dall'Università di Catania la laurea magistrale honoris causa in Filologia moderna.

Il rettore dell'Università di Catania: "È stata un esempio per tutti" "Laura è stata un esempio per tutti noi, con la sua forza ha dimostrato che gli obiettivi si possono raggiungere. Nonostante la sofferenza, la fatica e le difficoltà, Laura ha amato la vita e tutte le persone che le sono state vicine, compresa la nostra comunità accademica". Lo afferma il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, in un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Salafia. "Laura è stata un esempio per tutti noi, con la sua forza ha dimostrato che gli obiettivi si possono raggiungere. Nonostante la sofferenza, la fatica e le difficoltà, Laura ha amato la vita e tutte le persone che le sono state vicine, compresa la nostra comunità accademica". Lo afferma il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, in un messaggio di cordoglio per la scomparsa di Salafia.