Catania, polizia interviene nella lite per un cellulare: scoperto e rimpatriato un irregolare

Scoppia una lite sul lungomare di Catania: uno accusa l'altro di avergli rubato un telefono e la discussione degenera finendo alle mani, a tal punto che i presenti chiamano la polizia. All'arrivo degli agenti, gli animi si placano, ma l'identificazione dei due soggetti, due marocchini di 21 e 25 anni, porta a un'inaspettata conseguenza per uno dei due. Dagli accertamenti sui litiganti, infatti, si scopre che il maggiore fosse già noto alle forze dell'ordine, in quanto destinatario di un provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 24 febbraio 2023 e inottemperante all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale. Avviate così per lui le procedure di rimpatrio.