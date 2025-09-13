Logo Tgcom24
Catania, scontro auto-scooter: due morti e un ferito

13 Set 2025 - 23:16
© ansa

© ansa

Due persone sono morte ed una è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto su una strada che collega Belpasso e Ragalna nel Catanese. Le vittime sono un pensionato di 80 anni, di Belpasso, alla guida di una Fiat Panda, e un 16enne di Ragalna, che era su uno scooter. Ferita una persona che era con lui. Secondo una prima ricostruzione l'auto e la moto si sarebbero scontrate frontalmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e personale del 118 e i carabinieri per i rilievi. 

