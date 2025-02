Due maestre dell'Istituto comprensivo statale Francesco Petrarca di Catania sono state aggredite venerdì a Catania e una delle due è finita in ospedale. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro, ha chiamato il dirigente scolastico Giuseppe Sebastian Adonia per manifestare "solidarietà e vicinanza alle insegnanti". Ad aggredire le insegnanti sarebbero stati i genitori di un'alunna.