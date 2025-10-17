Catania, competizioni clandestine tra cavalli: sequestrati equini e calessi

I carabinieri di Catania hanno eseguito un'ordinanza di sequestro preventivo nei confronti di due soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso aggravato in competizioni tra animali, avvalendosi di soggetti minorenni e utilizzando videoriproduzioni contenenti scene delle competizioni. L'indagine ha consentito di monitorare sei allenamenti che si sono tenuti tra novembre 2023 e gennaio 2024, e quattro competizioni clandestine tra cavalli avvenute a dicembre 2023 e gennaio 2024. Disposto il sequestro di equini e calessi.