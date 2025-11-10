Catania, blitz dei Nas: chiuso un centro estetico abusivo, sequestrati farmaci

I carabinieri del Nas di Catania hanno chiuso un centro di medicina estetica privo di autorizzazioni, allestito all'interno di un'abitazione privata. A gestirlo era uno studente di Medicina fuori corso, ora denunciato per esercizio abusivo della professione sanitaria. Le indagini hanno fatto luce su un vero e proprio ambulatorio improvvisato, in cui venivano eseguiti trattamenti estetici con botulino e acido ialuronico. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno sequestrato numerose confezioni di prodotti estetici e dispositivi medici, tra cui aghi, cannule e bende, oltre a fiale di botulino e acido ialuronico ancora sigillate.