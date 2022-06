Castità fino alle nozze, la testimonianza di due sposi: "Ecco perché abbiamo aspettato"

Casti fino alle nozze

. È la scelta fatta da due giovani diche hanno deciso di arrivare al giorno del matrimonio in totale purezza. A "" i due sposi, proprio nel giorno della loro unione, spiegano il perché della loro scelta in linea con quanto descritto dalnel documento Itinerari catecumenali per la vita matrimoniale del Dicastero per i laici che propone ai fidanzati la castità prematrimoniale.

Non vogliamo essere cristiani solo per modo di dire

, ma vogliamo seguire la parola di Gesù con tutto quello che ci ha insegnato", spiegano i due sposi che poi raccontano l'incredulità di chi non ha mai preso sul serio la loro scelta e che spesso li ha derisi. I due ragazzi già uniti mediante il rito civile hanno atteso quello religioso per avere rapporti sessuali.

Ne è valsa la pena attendere

La nostra è stata una scelta consapevole come cristiani

", dichiarano marito e moglie in collegamento con Rete 4, dopo qualche giorno dalla celebrazione del matrimonio religioso. "- dichiara la neo sposa - adesso che ci siamo uniti sappiamo che saremo uno al fianco dell'altro tutta la vita".