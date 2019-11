Castelfranco, Alberto Antonello è stato dimesso dall'ospedale: ora è a casa 

Da qualche giorno le sue condizioni lasciavano ben sperare, ora arriva la conferma: Alberto Antonello è tornato a casa . Il 19enne rimasto gravemente ferito nel drammatico incidente di Halloween in cui è morta la fidanzata Giulia Zandarin, è stato dimesso dall’ospedale di Castelfranco dov’era ricoverato in terapia intensiva da due settimane. Continuerà le cure di cui ha bisogno nella propria abitazione, con i genitori Franco e Bianca e il fratello Andrea.

Un miglioramento graduale. Le sue condizioni di salute, dopo il risveglio dal coma, sono apparse meno gravi del previsto. Il ragazzo non ha subito alcun trauma al cervello a seguito del terribile incidente e le contusioni riportate al torace sono in regressione, per questo motivo non dovrà essere operato. Ma se le condizioni fisiche sono in miglioramento saranno quelle psicologiche il vero trauma di Alberto; dovrà superare la perdita della sua fidanzata, e per questo è sempre circondato da amici e parenti.