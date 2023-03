Castelfiorentino (Firenze), morto 16enne dopo malore in classe

A Castelfiorentino (Firenze) un ragazzo di 16 anni è morto dopo aver accusato un malore mentre stava seguendo una lezione all'istituto superiore "Enriques".

L'alunno si era sentito male mercoledì mattina ed era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Careggi ma non ce l'ha fatta. A comunicare la notizia della morte è stata la scuola che ha diramato una circolare esprimendo cordoglio. Sono previsti accertamenti medico legali per individuare le cause che hanno portato all'improvviso decesso.