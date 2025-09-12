Cassino, incidente durante un rally: muore uno spettatore

Un anziano spettatore del "Rally del Lazio Cassino - 46° Rally di Pico" è morto a causa delle ferite riportate in conseguenza di un incidente di gara accaduto durante la frazione di Falvaterra, in zona via Cavone. Qui una delle auto impegnate nella Prova Speciale è uscita di strada finendo contro un muro di recinzione: le macerie del muro sono finite su una struttura che si trovava alle sue spalle, una pergola a copertura di alcune cassette con acqua potabile; nell'urto, le tegole sono rovinate addosso a uno spettatore di 75 anni della provincia di Trento, zio di uno dei piloti in gara. Portato in ospedale l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza durante il quale è morto.