Cassazione, via libera al gioco delle tre carte: pallinari "assolti" se la partita è improvvisata

Il gioco delle tre carte è lecito se improvvisato con un banchetto e due “compari” che fingono di vincere alle “tre campanelle” . Lo ha stabilito la Cassazione, spiegando che la condotta occasionale non rientra nel reato di " esercizio abusivo di giochi di pubblica scommessa non autorizzati". I giudici hanno accolto il ricorso di un gruppo di imputati, stabilendo che la presenza di un banco mobile e di "pallinari" non costituisce organizzazione illecita.

"Un fatto noto" - Nella sentenza si sottolinea come l’abilità del "banco" sia fatto noto e come cimentarsi per "batterlo" sia una libera scelta. Gli autori del ricorso aveva montato un banchetto davanti a un autodromo, cercando di distogliere l’attenzione dei frequentatori dai motori. La Suprema Corte chiarisce che non c’è alcun reato.

Il ruolo giuridico della sorte - Potrebbe al più scattare una contravvenzione, ma solo se "la possibilità di vincere o perdere la posta economica in gioco dipende, in maniera preponderante, dalla sorte e non dalla capacità dei giocatori".

L'abilità del "banco" - Gli "ermellini" avevano già trattato la questione del gioco delle tre carte nel 2019, cancellando una condanna per truffa e stabilendo che, senza la prova di manovre truffaldine, il gioco delle tre carte è lecito perché si basa sulla "straordinaria abilità di chi lo conduce". E chi si cimenta lo fa perché pensa di essere più bravo del “banco”. Anche in quell’occasione la Cassazione aveva chiarito che indurre una persona a giocare, con l’attrattiva di una vincita facile, non costituisce di per sé un reato.