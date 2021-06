Cassazione: se un bidello non pulisce le aule va licenziato

ansa

Se non fa le pulizie a scuola, il bidello è da licenziare. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nei giorni scorsi pronunciandosi in merito a un inserviente scolastico in servizio all'epoca nella Bergamasca. L'uomo sosteneva che le pulizie non fossero “di sua competenza” e che il suo ruolo fosse dedicato solo “all’accoglienza e alla sorveglianza degli alunni”.