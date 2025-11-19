Roma, la Cassazione nega il risarcimento a una donna caduta a Trinità dei Monti: "Doveva prestare più attenzione"

Secondo la ricostruzione contenuta negli atti, la donna era scesa lungo la prima rampa della scalinata di Trinità dei Monti quando era scivolata a terra, attribuendo la caduta alla presunta irregolarità dei gradini, ritenuti sconnessi, consumati e particolarmente scivolosi nonostante l'assenza di pioggia. Aveva inoltre evidenziato l'assenza di cartelli di pericolo e di qualsiasi presidio antinfortunistico. L'incidente aveva provocato lesioni significative: la lussazione del gomito sinistro con frattura del capitello radiale e della coracoide, oltre alla frattura del piede sinistro. La donna era stata sottoposta a un intervento chirurgico e aveva riportato danni permanenti del 22%, oltre a un'inabilità temporanea totale di 90 giorni e parziale di altri 90 giorni.