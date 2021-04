Cassazione, nessuno sconto di pena per chi sfregia ex con l'acido

instagram

La Cassazione ha negato la concessione delle attenuanti a Edson Tavares, condannato a 15 anni, 5 mesi e 15 giorni di reclusione per aver sfregiato la ex Gessica Notaro. "Nessuna frustrazione amorosa, per quanto dolorosa", si legge nella sentenza, può "contribuire ad attenuare la gravità della condotta" di chi procura sfregi permanenti all'ex partner. Specie se le lesioni sono frutto di un piano ordito con "lucida preordinazione di mezzi e modi".