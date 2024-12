A passeggio con 30 ordigni pirotecnici in busta, arrestato a Casoria (Napoli)

I carabinieri di Casoria hanno arrestato un 50enne già noto alle forze dell'ordine, scoperto mentre passeggiava in piazza Dante, non lontano dalla stazione ferroviaria della città alle porte di Napoli, trasportando in mano una busta di plastica contenente 30 ordigni pirotecnici. In totale nella busta era contenuto 1 chilo e 400 grammi di polvere esplosiva: maneggiata senza alcuna cautela, avrebbe potuto esplodere. Il 50enne, posto ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.